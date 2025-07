USA: recul inattendu de l'indice des indicateurs avancés information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 16:15









(Zonebourse.com) - L'indice des indicateurs avancés américains a reculé au mois de juin, sous l'effet à la fois de la faiblesse des perspectives des consommateurs, de la baisse des commandes dans l'industrie et d'une remontée des inscriptions au chômage.



Ce baromètre, calculé par l'organisation patronale Conference Board, a ainsi reculé de 0,3% le mois dernier pour s'établir à 98,8 après être resté inchangé en mai, contre une baisse de 0,1% en précédente lecture.



Les économistes prévoyaient de leur côté un indice globalement stable.



Le Conference Board, qui souligne la contribution positive des marchés d'actions sur la statistique, dit ne pas anticiper de récession aux Etats-Unis cette année même si l'association professionnelle explique s'attendre à un ralentissement de la croissance à 1,6% en 2025 en raison de l'impact des surtaxes douanières sur les prix et de leurs conséquences au niveau de la consommation.





