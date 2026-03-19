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USA-Recul des inscriptions hebdomadaires au chômage à 205 .000
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:46

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 14 mars, à 205 .000, contre 213.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 215 .000 inscriptions au chômage.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 210.750 contre 211.500 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,857 million lors de la semaine au 7 mars (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,847 (révisé) million la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

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