USA-Recul des inscriptions au chômage à 206.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 14 février, à 206.000 contre 229.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 7 février ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 227.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 219.000 contre 220.000 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,869 million lors de la semaine au 7 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,852 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)