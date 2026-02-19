USA-Recul des inscriptions au chômage à 206.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 14 février, à 206.000 contre 229.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine au 7 février ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 227.000.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 219.000 contre 220.000 (révisé) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,869 million lors de la semaine au 7 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,852 million la semaine précédente.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer