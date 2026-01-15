USA-Recul des inscriptions au chômage à 198.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 10 janvier, à 198.000 contre 207.000 (révisé) la semaine précédente, suggérant un certain resserrement du marché du travail, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 3 janvier ont été révisées en baisse par rapport à une estimation initiale de 208.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 205.000 contre 211.500 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,884 million lors de la semaine au 3 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,903 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)