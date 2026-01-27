information fournie par Reuters • 27/01/2026 à 16:03

USA-Recul de la confiance des consommateurs en janvier-Conference Board

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée en janvier, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 84,5 contre 94,2 (révisé de 89,1) en décembre.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 90,9.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)