USA-Recul de la confiance des consommateurs en janvier-Conference Board

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée en janvier, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.
L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 84,5 contre 94,2 (révisé de 89,1) en décembre.
Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 90,9.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
