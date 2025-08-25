USA : recul de l'indice manufacturier de la Fed de Dallas en août

(AOF) - L'indice manufacturier de la Fed de Dallas est tombé à -1,8 en août après 0,9 en juillet.
