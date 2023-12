USA : record de passagers attendu pour les Fêtes, dispositif renforcé des compagnies

Michael Whitaker, administrateur de la FAA, le 4 octobre 2023 à Washington DC. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DREW ANGERER )

Les compagnies aériennes américaines prévoient un nombre record de passagers et de vols pour les Fêtes de fin d'année, affirmant avoir renforcé leurs dispositifs pour éviter de nouvelles perturbations comme celles de fin 2022 causées par une vague de froid.

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) prévoit plus de 267.000 vols entre les 20 et 26 décembre, avec un pic jeudi (près de 49.000 vols).

Southwest Airlines va être particulièrement observée après le fiasco de l'année précédente, marqué par l'annulation de 60% de ses liaisons en raison de problèmes logistiques, ce qui lui a valu une amende de 140 millions de dollars, annoncée lundi par le ministère des Transports.

C'est trente fois plus que toute amende jamais imposée par le ministère, a-t-il relevé.

Une vague de froid extrême avait enveloppé les Etats-Unis fin décembre 2022, accompagnée d'importantes chutes de neige, semant le chaos dans les transports routiers comme aériens. Des milliers de vols ont été annulés.

Le service météo national (NWS) prévoit un weekend de Noël plutôt calme dans la quasi-totalité du pays, marlgré des orages et des précipitations localisées samedi et dimanche.

"Southwest a réalisé de nombreux investissements en matière d'infrastructures et d'efficacité pour mieux accompagner nos clients, nos employés et nos opérations lors d'événements climatiques hivernaux extrêmes", a-t-elle assuré jeudi, citant notamment l'achat de radiateurs puissants et de camions de dégivrage des avions, ainsi que davantage de zones de dégivrage.

Elle dit avoir recruté des milliers de personnes en 2023 et avoir formé davantage d'employés au dégivrage.

Sans donner de prévisions spécifiques pour les Fêtes, la compagnie a réitéré ses attentes formulées mi-décembre d'un nombre de passagers record au quatrième trimestre.

United Airlines et American Airlines s'attendent également à transporter un nombre inédit de passagers pendant la saison festive (21 décembre au 8 janvier), respectivement environ 9 millions (+12% sur un an) et près de 12,7 millions à bord de plus de 110.000 vols.

Pendant cette période, United compte opérer en moyenne 4.000 vols par jour, les 22 et 23 décembre étant les plus fréquentés avec un million de passagers. Elle affirme avoir une flotte de plus de 150 camions de dégivrage prêts à entrer en action et avoir recruté plus de 15.000 personnes sur l'année.

Delta prévoit de transporter près de 9 millions de personnes avec plus de 4.000 vols quotidiens, invitant les passagers des 21-22 et 26-30 décembre à arriver plus tôt que les trois heures habituellement recommandées.