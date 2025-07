USA: rechute des commandes de biens durables en juin information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 14:37









(Zonebourse.com) - Le Département du Commerce fait état d'une rechute de 9,3% des commandes américaines de biens durables en juin par rapport au mois précédent, après une envolée de 16,5% en mai (légèrement révisée de +16,4% en estimation initiale).



En excluant les transports, secteur particulièrement volatil et qui a connu un plongeon de 22,4%, les commandes de biens durables ont cependant augmenté de 0,2% le mois dernier, et en dehors de la défense, elles se sont contractées de 9,4%.





