USA : rebond plus important que prévu de l'indice manufacturier de la Fed de New York

(AOF) - L’indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti positif à 11,50 en septembre, alors qu'il était attendu à -4,10 après -4,70 en août. "L'activité économique a progressé dans l'État de New York pour la première fois depuis près d'un an", précise l'établissement.