USA-Rebond plus fort que prévu de l'indice d'activité "Empire State" en janvier

L'activité manufacturière dans la région de New York a rebondi de manière plus marquée que prévu en janvier, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" est passé à ​​​+7,7 après -3,7 (​​révisé de -3,9)​​ en décembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en hausse à +1 en janvier.

La composante des nouvelles commandes ressort à +6,6 en janvier après -1,0 (révisé de 0,0%) le mois dernier et celle de l'emploi à ​​​-9,0 après ​​+7,5 (révisé de +7,3).​

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois ressort à +30,3 après +33,5 (révisé de +35,7) en décembre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)