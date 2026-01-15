USA-Rebond plus fort que prévu de l'indice d'activité "Empire State" en janvier

L'activité manufacturière dans la région de New York a rebondi de manière plus marquée que prévu en janvier, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.
Son indice "Empire State" est passé à +7,7 après -3,7 (révisé de -3,9) en décembre.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en hausse à +1 en janvier.
La composante des nouvelles commandes ressort à +6,6 en janvier après -1,0 (révisé de 0,0%) le mois dernier et celle de l'emploi à -9,0 après +7,5 (révisé de +7,3).
Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois ressort à +30,3 après +33,5 (révisé de +35,7) en décembre.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)
