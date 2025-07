USA: rebond moins net que prévu des prix à l'import information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 14:47









(Zonebourse.com) - Les prix à la production ont rebondi moins fortement que prévu en juin aux Etats-Unis, ce qui semble conforter l'hypothèse d'une baisse de taux de la part de la Réserve fédérale à la rentrée, selon des statistiques officielles publiées jeudi.



L'indice des prix à la production (PPI) calculé par le Département du Travail a augmenté de seulement 0,1% le mois dernier, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 0,2%, après un recul de 0,2% en mai.



La hausse des prix des biens industriels hors essence ont augmenté de 0,7%, ce qui a plus que compensé la baisse de 0,7% des prix de l'énergie.



Sur un an, le PPI s'inscrit en baisse de 0,2%, comme au mois de mai.



Les prix à l'exportation ont quant à eux augmenté de 0,5% d'un mois sur l'autre en juin, après un repli de 0,6% en mai.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.