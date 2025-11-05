USA-Rebond des créations d'emplois par le secteur privé en octobre - ADP

(Actualisé avec précisions, contexte, réactions des marchés)

Les créations d'emplois par le secteur privé aux Etats-Unis ont rebondi en octobre après la contraction surprise le mois précédent, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

L'enquête a recensé 42.000 créations de postes le mois dernier, après une destruction de 29.000 emplois en septembre (chiffre révisé de 32.000 destructions de postes).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 28.000 créations de postes.

Le rapport d'ADP est élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab. Habituellement, les résultats de cette enquête précèdent la parution dans le vendredi qui suit le rapport mensuel officiel sur l'emploi du département du Travail (BLS).

Alors que le rapport d'octobre sur l'emploi du BLS, très attendu, a de nouveau été retardé en raison du "shutdown", les économistes continuent d'appeler à la prudence dans l'interprétation de l'enquête ADP, soulignant notamment des différences de méthodologie.

La paralysie de l'administration fédérale américaine dure depuis deux mois et empêche la parution d'indicateurs économiques officiels.

"Les données d'ADP se limitent aux entreprises du secteur privé qui font appel à ADP pour la gestion de leur paie, ce qui les rend moins représentatives à l'échelle nationale", a déclaré Matthew Martin, économiste pour les États-Unis chez Oxford Economics.

"Les données d'ADP sur l'emploi doivent être considérées comme un complément, et non un substitut, à l'enquête du BLS sur l'emploi", a-t-il ajouté.

Le rapport mensuel officiel sur l'emploi devait initialement être publié le 3 octobre et la prochaine fenêtre de parution est attendue ce vendredi. Même si ce rapport peut encore être publié, en cas de levée du shutdown, on ignore s'il sera complet alors que la collecte des données a été depuis suspendue.

Après la publication de l'enquête ADP, les contrats à terme à Wall Street montrent que les indices boursiers Dow Jones

.DJI , Standard & Poor's 500 .SPX et Nasdaq .IXIC réduisent leurs pertes, tout en restant dans le rouge.

Le dollar .DXY , qui était en léger repli, est désormais pratiquement stable (+0,02%) face à un panier de devises internationales.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans

US10YT=RR monte de 2,3 points de base, à 4,11%, contre 3,54% avant le rapport ADP. Celui à 30 ans US30YT=RR s'affiche à 4,70%, en hausse de 3,4 points de base, et celui à deux ans

US2YT=RR , à 3,58%.

(Rédigé par Lucia Mutikani, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)