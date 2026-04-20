USA Rare Earth veut acquérir Serra Verde pour sécuriser l'approvisionnement hors Chine
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 14:40
Ces ressources sont devenues un enjeu central des rivalités géopolitiques, Pékin assurant près de 70% de la production minière mondiale et environ 90% du raffinage. L'opération permettrait à USA Rare Earth d'accéder à une mine déjà en activité produisant des éléments clés comme le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et le terbium. Ces matériaux sont essentiels à la fabrication d'aimants permanents utilisés dans de nombreux secteurs, notamment les technologies numériques, les véhicules électriques et les équipements militaires.
La dimension stratégique de Serra Verde est renforcée par un accord d'approvisionnement de 15 ans couvrant 100% de sa production de ces quatre terres rares, conclu avec une structure associant entités publiques américaines et investisseurs privés. Dans un contexte de forte croissance attendue de la demande liée à la transition énergétique, les acteurs occidentaux cherchent à sécuriser des sources alternatives, notamment pour les terres rares lourdes.
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