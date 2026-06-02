USA Rare Earth va investir 1,2 milliard de dollars dans une usine en Caroline du Sud pour renforcer l'approvisionnement national

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine USA Rare Earth

USAR.O a annoncé mardi qu'elle allait investir 1,2 milliard de dollars dans la construction d'une usine de fabrication d'aimants et de métaux de terres rares en Caroline du Sud, dans le cadre de l'extension de ses capacités de production nationales.

L'action de la société a progressé de 5,9 % pour atteindre 31,1 dollars en début de séance.

Les terres rares constituent un groupe d'éléments utilisés dans les véhicules électriques, les équipements médicaux, le raffinage du pétrole, les éoliennes et la défense.

* L'usine du comté de Cherokee devrait produire 6 400 tonnes par an d'aimants au néodyme-fer-bore (NdFeB) et 5 000 tonnes de métaux et d'alliages de terres rares, la mise en service étant prévue pour 2028.

* USA Rare Earth a indiqué que les travaux sur le site devraient débuter dans les prochains mois.

* Cette installation viendra compléter l'usine de production d'aimants existante de la société en Oklahoma, l'objectif étant d'atteindre une capacité nationale totale de 10 000 tonnes par an d'aimants et de métaux.

* L'entreprise a déclaré que ces aimants et métaux soutiendront des secteurs tels que la défense, l'aérospatiale, les semi-conducteurs, l'IA et l'énergie, qui dépendent de chaînes d'approvisionnement sûres en terres rares.

* Cet investissement intervient alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine pour les terres rares. USA Rare Earth bénéficie du soutien du gouvernement américain grâce à un programme de financement de 1,6 milliard de dollars, combinant dette et capitaux propres, destiné à développer une autre usine au Texas.

* Cependant, l'entreprise a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs américains, qui affirment que la structure de ce montage financier pourrait donner au gouvernement un pouvoir d'influence « très préoccupant » sur l'entreprise, tout en favorisant la société d'investissement familiale du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.