USA Rare Earth progresse grâce à un accord avec Arnold Magnetic Technologies

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23 mars - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 2,5 % à 16,64 $ avant la mise sur le marché

** La société conclut un accord mutuel de vente et de distribution avec Arnold Magnetic Technologies, filiale de Compass Diversified CODI.N , afin d'accroître la chaîne d'approvisionnement nationale pour les applications critiques

** USAR vendra les aimants permanents finis d'Arnold produits à partir de samarium-cobalt (SmCo) et de néodyme-fer-bore (NdFeB)

** Arnold proposera les matières premières et les aimants finis en NdFeB traités et raffinés d'USAR

** L'entreprise ajoute que l'accord renforce une chaîne d'approvisionnement alignée sur les États-Unis pour les industries de l'aérospatiale, de la défense, des semi-conducteurs et des technologies de pointe

** Jusqu'à la dernière clôture, USAR a progressé de 36,5 % depuis le début de l'année