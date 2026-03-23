 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA Rare Earth progresse grâce à un accord avec Arnold Magnetic Technologies
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 2,5 % à 16,64 $ avant la mise sur le marché

** La société conclut un accord mutuel de vente et de distribution avec Arnold Magnetic Technologies, filiale de Compass Diversified CODI.N , afin d'accroître la chaîne d'approvisionnement nationale pour les applications critiques

** USAR vendra les aimants permanents finis d'Arnold produits à partir de samarium-cobalt (SmCo) et de néodyme-fer-bore (NdFeB)

** Arnold proposera les matières premières et les aimants finis en NdFeB traités et raffinés d'USAR

** L'entreprise ajoute que l'accord renforce une chaîne d'approvisionnement alignée sur les États-Unis pour les industries de l'aérospatiale, de la défense, des semi-conducteurs et des technologies de pointe

** Jusqu'à la dernière clôture, USAR a progressé de 36,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COMPASS HLDGS-SBI
5,600 USD NYSE 0,00%
USA RARE EARTH RG-A
16,2400 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank