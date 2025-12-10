USA Rare Earth accélère son projet au Texas et vise un démarrage en 2028

USA Rare Earth USAR.O a déclaré mercredi qu'elle avancera la production commerciale de son projet de terres rares au Texas de 2030 à fin 2028, citant des progrès plus rapides que prévu dans ses installations de traitement et la demande croissante des États-Unis pour les minéraux critiques.

Le gisement Round Top, au Texas, est la plus grande source connue de terres rares lourdes, de gallium et de béryllium aux États-Unis. Il est détenu en majorité par USA Rare Earth, qui en assure le développement.

La révision du calendrier intervient alors que les entreprises américaines redoublent d'efforts pour réduire leur dépendance à l'égard de la Chine en matière de métaux rares sous l'administration Trump.

La société développe une chaîne d'approvisionnement complète de la mine à l'aimant couvrant le Texas, le Colorado et l'Oklahoma, se positionnant comme l'un des rares producteurs américains de terres rares lourdes telles que le dysprosium et le terbium.

Ces éléments critiques sont utilisés dans les aimants permanents à haute performance qui alimentent les systèmes de défense, les véhicules électriques et les machines industrielles.

Cette décision fait suite aux bons résultats obtenus lors des essais pilotes d'extraction par solvant dans son laboratoire de traitement de Wheat Ridge, dans le Colorado. Une usine de démonstration hydrométallurgique devrait entrer en service sur le site au début de 2026.