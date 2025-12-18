USA : ralentissement de l'inflation en rythme annuel en novembre

(AOF) - En rythme annuel, au mois de novembre, l’indice des prix à la consommation a ralenti sa progression avec une hausse de 2,7%, loin des 3,1% attendus et de la hausse de 3% observée précédemment. En données core, hors alimentation et produits énergétiques, l’inflation est à 2,6%, toujours en rythme annuel, contre 3% attendu.
