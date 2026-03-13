USA-Progression plus forte que prévu des offres d'emplois en janvier - Jolts

Le nombre d'offres d'emplois aux États-Unis a augmenté plus fortement que prévu en janvier, montrent des données publiées vendredi par le département du Travail américain.

Ces offres ont avancé à 6,946 millions en janvier, contre 6,55 millions en décembre (révisé de 6,542 millions), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 6,7 millions d'offres d'emplois en janvier.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)