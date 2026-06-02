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USA-Progression plus forte que prévu des offres d'emplois en avril - Jolts
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 16:11

Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a progressé plus fortement que prévu en avril, montrent des données publiées mardi par le département du Travail américain.

Ces offres se sont établies à 7,618 millions en avril, contre 6,887millions en mars (révisé de 6,866), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 6,880 millions d'offres d'emplois en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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