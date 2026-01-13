 Aller au contenu principal
USA-Prix à la consommation à +2,7% sur un an en décembre, conforme aux attentes
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 14:51

(Actualisé avec réaction des marchés)

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 2,7% sur un an en décembre, conformément aux attentes et après une hausse similaire en novembre, montrent des données du département du Travail publiées mardi.

L'indice "core" des prix à la consommation, excluant l'alimentaire et l'énergie, progresse de 2,6% sur un an contre une hausse de 2,7% attendue par le consensus et après +2,6% le mois précédent.

Les contrats à terme sur les indices boursiers à Wall Street sont passés dans le vert après la publication de ces chiffres, donnant le Dow Jones .DJI en hausse de 0,1%, le Standard & Poor's-500 .SPX de 0,18% et le Nasdaq de 0,14%.

Les rendements des bons du Trésor américain se sont eux retournés à la baisse, le dix ans US10YT=RR perdant 0,8 point de base à 4,1792% et le deux ans US2YT=RR 2,7 points de base à 3,5199%.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

