USA-Première contraction de l'activité des services depuis 2009

WASHINGTON, 5 mai (Reuters) - L'activité du secteur des services aux Etats-Unis s'est contractée en avril pour la première fois depuis plus de dix ans et les nouveaux contrats ont chuté, ce qui pourrait nourrir les craintes d'une reprise difficile après la levée des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus, montre mardi l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM). Son indice d'activité est tombé à 41,8 après 52,5 en mars, passant pour la première fois depuis décembre 2009 sous le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction. Il revient ainsi à son plus bas niveau depuis mars 2009. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un chiffre de 36,8. La baisse moins forte qu'attendu s'explique en partie par une hausse de la mesure des délais de livraison, à 78,3 après 62,1. Mais si un allongement des délais est généralement lié à une croissance soutenue de l'activité et de la demande, celui observé en avril indique plutôt une pénurie d'offre. Le sous-indice des nouveaux contrats de services a chuté à 32,9 en avril, au plus bas depuis la création de l'enquête en 1997, après 52,9 en mars. Celui de l'emploi est lui aussi au plus depuis 23 ans à 30,0 après 47,0 en mars. (Marc Angrand)

