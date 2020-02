Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Powell juge l'économie "résiliente", coronavirus et productivité à surveiller Reuters • 11/02/2020 à 14:49









WASHINGTON, 11 février (Reuters) - Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a exprimé mardi un certain optimisme sur les perspectives de l'économie des Etats-Unis tout en évoquant les risques liés à l'épidémie de coronavirus en Chine et à la faiblesse de la productivité. Dans une déclaration rédigée à l'occasion de son audition semestrielle à la Chambre des représentants, il a expliqué qu'au second semestre 2019, "l'économie est apparue résiliente aux vents contraires mondiaux qui se sont intensifiés l'été dernier". Ses propos correspondent au constat dressé par la banque centrale dans le rapport remis au Congrès vendredi dernier, qui réaffirme que l'objectif de taux des fonds fédéraux fixé à 1,5%-1,75% est "approprié" pour assurer la poursuite de la phase actuelle d'expansion aux Etats-Unis. Pour Jerome Powell, les risques liés aux tensions commerciales ayant diminué et la croissance mondiale se stabilisant, il n'y a pas de raison de modifier les taux d'intérêt tant que de nouveaux éléments ne conduisent pas à "une réévaluation importante" des perspectives. Il ajoute cependant que "nous surveillons étroitement l'émergence du coronavirus, qui pourrait conduire à des perturbations en Chine se répercutant au reste de l'économie mondiale". Il évoque aussi des gains de productivité "inférieurs à la normale tout au long de cette expansion économique" et ajoute que la recherche de moyens permettant d'augmenter le taux de participation de la population active et la productivité "doit rester une priorité nationale". (Heather Timmons, version française Marc Angrand)

