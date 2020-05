Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Powell (Fed) évoque le risque d'une période prolongée de croissance faible Reuters • 13/05/2020 à 15:13









WASHINGTON, 13 mai (Reuters) - Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, a déclaré mercredi que l'économie américaine pourrait connaître une "période prolongée" de croissance faible conjuguée à une stagnation des revenus et il s'est engagé à faire usage de tous les moyens dont dispose la banque centrale tout en plaidant pour une augmentation des dépenses budgétaires. La réponse des autorités monétaires et politiques à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus a jusqu'à présent été "particulièrement rapide et forte", a-t-il dit lors d'une téléconférence organisée par le Peterson Institute for International Economics. "Mais la reprise pourrait avoir besoin de temps pour trouver sa dynamique" et elle sera soumise aux progrès de la lutte contre le virus, a-t-il poursuivi. Le pire des scénarios envisagés aujourd'hui intègre "une période prolongée de faible croissance de la productivité et de stagnation des revenus", a-t-il expliqué, ajoutant qu'"un soutien budgétaire supplémentaire pourrait être coûteux mais serait justifié s'il permet d'éviter des dommages économiques à long terme et nous conduit à une reprise plus forte". "Ce choix appartient à nos représentants élus, qui détiennent le pouvoir en matière de fiscalité et de dépenses." (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.