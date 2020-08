Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Poursuite des discussions sur un plan d'aide face au coronavirus Reuters • 04/08/2020 à 18:14









(Ajoute citations Chuck Schumer et heure des discussions) WASHINGTON, 4 août (Reuters) - Démocrates et républicains doivent reprendre mardi à Washington leurs négociations sur une prolongation du dispositif exceptionnel d'indemnisation des chômeurs dans le cadre d'un plan de soutien à l'économie américaine face à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Après plusieurs jours de négociations, les deux camps sont toujours divisés alors que les mesures dont bénéficient des millions d'Américains au chômage sont arrivées à expiration vendredi dernier. "Nous restons divisés sur plusieurs points", a déclaré mardi à la presse le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. "Mais nous commençons à aller dans la bonne direction." Les quatre négociateurs sont Schumer, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le secrétaire général de la Maison blanche Mark Meadows. Ils devaient reprendre leurs discussions à 19h30 au Capitole après un déjeuner de travail. Des désaccords subsistent notamment sur des points clés comme les indemnités pour les dizaines de millions de personnes au chômage à cause de la crise sanitaire, les protections en matière de responsabilité pour les entreprises, le financement des écoles, des gouvernements nationaux et locaux ou la sécurité des élections. La prorogation d'un moratoire sur les expulsions de logement et la demande des démocrates de la mise en place un plan d'aide publique d'environ 1.000 milliards de dollars sont d'autres points de discorde. (David Morgan and Susan Cornwell; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.