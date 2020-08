Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Poursuite des discussions sur un plan d'aide face au coronavirus Reuters • 04/08/2020 à 13:21









WASHINGTON, 4 août (Reuters) - Démocrates et républicains vont poursuivre ce mardi à Washington leurs discussions sur une prolongation du dispositif exceptionnel d'indemnisation des chômeurs dans le cadre d'un plan de soutien à l'économie américaine face à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Après plusieurs jours de négociations, les deux camps sont toujours divisés alors que les mesures dont bénéficient des millions d'Américains au chômage sont arrivées à expiration vendredi dernier. "Nous avons réalisé des progrès sur certaines questions", a déclaré à la presse le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, à l'issue des pourparlers de lundi. "Il y a de nombreux problèmes qui demeurent en suspens", a-t-il ajouté. Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, a exhorté lundi le Congrès et la Maison blanche à s'entendre sur une hausse des dépenses publiques afin de soutenir une économie américaine dont les effets de la crise sanitaire ont précipité des dizaines de millions de personnes au chômage. Les discussions entre démocrates et républicains achoppent notamment sur l'allocation fédérale spécifique de 600 dollars par semaine que les premiers, majoritaires à la Chambre des représentants veulent reconduire, et que les seconds, majoritaires au Sénat, jugent trop onéreuse pour l'économie. Les républicains estiment en outre que cette allocation n'encourage pas les chômeurs à rechercher activement le travail. La prorogation d'un moratoire sur les expulsions de logement et la demande des démocrates de la mise en place un plan d'aide publique d'environ 1.000 milliards de dollars sont d'autres points de discorde. (David Morgan and Susan Cornwell; version française Claude Chendjou, édité par)

