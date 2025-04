USA: PMI manufacturier estimé à 50,2 en mars information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 15:57









(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur manufacturier américain ralentit très fortement en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI ne ressort plus qu'à 50,2 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 52,7 en février.



L'indice se rapproche ainsi nettement du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité manufacturière, et ne traduit donc plus qu'une amélioration marginale des conditions opérationnelles dans le secteur.



Plus précisément, la production se contracte en mars alors que la croissance du carnet de commandes ralentit sur fond d'incertitudes au sujet des droits de douane. Les embauches calent et l'inflation des coûts est la plus forte depuis août 2022.





