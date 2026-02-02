 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : PMI manufacturier en légère hausse en janvier
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 16:00

L'expansion du secteur manufacturier américain s'est accentuée en janvier, à en croire l'indice des directeurs d'achat (PMI) calculé par S&P Global. Ce dernier s'est établi à 52,4 après 51,8 en décembre 2025 et reste au-dessus du seuil des 50 points qui marque la frontière entre contraction et progression de l'activité.

La production manufacturière a augmenté à son rythme le plus élevé depuis mai 2022, mais les nouvelles commandes n'ont progressé qu'à un rythme modeste, les exportations ayant constitué une source de faiblesse de la demande.

"Les droits de douane et les incertitudes commerciales en cours ont pesé sur les ventes, en particulier vers les clients sud-américains et européens", précise S&P Global, pointant ainsi un 7ème recul mensuel consécutif des exportations.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank