USA : PMI manufacturier en légère hausse en janvier
02/02/2026
La production manufacturière a augmenté à son rythme le plus élevé depuis mai 2022, mais les nouvelles commandes n'ont progressé qu'à un rythme modeste, les exportations ayant constitué une source de faiblesse de la demande.
"Les droits de douane et les incertitudes commerciales en cours ont pesé sur les ventes, en particulier vers les clients sud-américains et européens", précise S&P Global, pointant ainsi un 7ème recul mensuel consécutif des exportations.
