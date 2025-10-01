USA : PMI manufacturier en léger recul en septembre
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 16:07
L'indice demeure néanmoins au-dessus du seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé).
S&P Global explique que la production et les nouvelles commandes se sont accrues à des rythmes plus faibles, alors que les droits de douane continuaient d'affecter les exportations et de tirer les coûts à la hausse.
De son côté, l'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier des Etats-Unis est demeuré sous le seuil fatidique des 50 en septembre, à 49,1 après être ressorti à 48,7 en août.
