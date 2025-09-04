USA: PMI composite révisé en nette baisse pour août information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 15:55









(Zonebourse.com) - La croissance dans le secteur privé américain a finalement ralenti en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 54,6 en donnée définitive, révisé de 55,4 en estimation flash, et après 55,1 observé en juillet.



L'indice tend ainsi à se rapprocher légèrement du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité globale, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).



'Cette croissance plus lente reflète un affaiblissement de l'expansion du secteur américain des services alors que, par contraste, la production manufacturière a connu sa plus forte augmentation depuis mai 2022', précise S&P Global.



Ce dernier pointe la plus forte hausse des volumes de nouvelles affaires depuis le début de l'année, ce qui s'est traduit par une nouvelle augmentation vigoureuse de l'emploi, mais il note aussi des pressions de prix toujours élevées.





