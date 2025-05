USA: PMI composite révisé en baisse à 50,6 pour avril information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur privé américain a ralenti encore plus qu'estimé initialement en avril, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 50,6 en définitive, contre 51,2 en estimation flash et 53,5 pour le mois précédent.



A son plus bas niveau depuis septembre 2023, il s'est rapproché sensiblement des 50 qui séparent expansion et contraction de l'activité globale, selon la terminologie de l'enquête (plus il est bas au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est faible).



'Sur fond d'incertitude au sujet des politiques commerciales, les attentes des entreprises ont chuté à leur plus bas niveau en deux ans et demi', note S&P Global, qui pointe aussi la plus forte hausse de leurs prix de ventes depuis septembre.





