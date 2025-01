USA: PMI composite estimé en net recul en janvier information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - La croissance ralentit nettement dans le secteur privé américain en janvier, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 52,4 en estimation 'flash' contre 55,4 en données définitives pour le mois de décembre.



Ce ralentissement se centre sur l'économie des services, dont la production connait la plus faible progression depuis avril dernier, alors que la production manufacturière renoue marginalement avec la croissance après cinq mois de déclin.



Les attentes de production des entreprises pour l'année qui vient continuent d'évoluer sur un niveau qui n'a pas été surpassé depuis mai 2022, mais les pressions inflationnistes s'intensifient à la fois au niveau des coûts et des prix de vente.





