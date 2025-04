USA: PMI composite confirmé en hausse à 53,5 en mars information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - La croissance dans le secteur privé américain a nettement accéléré en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est ressorti à 53,5 en définitive, conformément à son estimation flash, et à comparer à 51,6 le mois précédent.



Il a ainsi progressé bien au-dessus du seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête, pour atteindre un niveau traduisant une croissance solide du secteur privé des Etats-Unis.



Dans le détail, S&P Global pointe toutefois un affaiblissement de la confiance à son plus bas niveau depuis septembre dernier, ainsi qu'une intensification des pressions des prix avec une hausse des coûts la plus forte en près de deux ans.





