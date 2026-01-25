USA-Plus de 800.000 foyers privés de courant et 10.000 vols annulés avec une tempête hivernale

Neige, grésil, pluie verglaçante et froid attendus ce dimanche

Décret fédéral d'urgence approuvé dans au moins 12 Etats

Coupures de courant dans le Mississippi, la Louisiane et le Texas

(Actualisé avec de nouvelles données sur les coupures de courant et les annulations de vols, précisions et contexte)

par Phil Stewart et Lewis Krauskopf

Plus de 800.000 foyers aux Etats-Unis étaient privés d'électricité et plus de 10.000 vols ont été annulés dimanche, à l'approche d'une tempête hivernale majeure qui menace de paralyser les Etats de l'Est avec d'importantes chutes de neige.

Les prévisionnistes ont annoncé que neige, grésil, pluie verglaçante et températures inhabituellement basses balayeraient dimanche l'essentiel de l'Est américain.

Qualifiant ces intempéries d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi des déclarations fédérales d'urgence en Caroline du Sud, Virginie, Tennessee, Géorgie, Caroline du Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Indiana et Virginie-Occidentale.

"Nous continuerons à surveiller la situation et à rester en contact avec tous les États sur la trajectoire de cette tempête. Restez en sécurité et restez au chaud", a écrit Donald Trump sur le réseau Truth Social.

Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré l'état d'urgence météorologique, a fait savoir le département de la Sécurité intérieure (DHS).

"Nous avons des dizaines de milliers de personnes dans les États du Sud touchés qui ont perdu l'électricité", a déclaré la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

"Il va faire très, très froid", a-t-elle ajouté. "Nous encourageons donc tout le monde à faire des réserves de carburant et de nourriture, et nous nous en sortirons ensemble", a-t-elle également dit.

Le nombre de coupures de courant a continué d'augmenter. Dimanche à 15h18 GMT, plus de 800.000 foyers étaient privés d'électricité, selon des données du site PowerOutage.us, dont au moins 300.000 dans le Tennessee et plus de 100.000 dans le Mississippi, le Texas et la Louisiane. Les autres Etats touchés sont le Kentucky, la Géorgie, la Caroline du Nord et l'Alabama.

DÉCRET D'URGENCE

Le département américain de l'Énergie a émis samedi un décret d'urgence autorisant l'Electric Reliability Council of Texas à déployer des capacités de production de secours dans des centres de données et d'autres installations majeures afin de limiter les coupures dans l'État.

Dimanche, le département de l'Énergie a publié un autre ordre d'urgence permettant à l'opérateur du réseau PJM Interconnection d'exploiter des "ressources spécifiques" dans la région médio-atlantique, indépendamment des limites imposées par les lois locales ou les permis environnementaux.

Le service météorologique national avait mis en garde contre une tempête hivernale d'une ampleur et d'une durée inhabituelles, susceptible d'entraîner une accumulation généralisée et importante de verglas dans le Sud-Est, avec des impacts "handicapants à localement catastrophiques".

Les prévisionnistes ont également annoncé des records de froid et des températures ressenties dangereusement basses s'étendant davantage vers les Grandes Plaines d'ici lundi.

Plus de 10.100 vols prévus dimanche aux Etats-Unis ont été annulés, selon le site de suivi FlightAware. Plus de 4.000 vols prévus initialement samedi ont également été supprimés.

VOLS ANNULÉS

Les principales compagnies aériennes américaines ont appelé les passagers à se préparer à des changements et annulations de dernière minute.

Samedi, Delta Air Lines DAL.N a continué d'ajuster ses horaires et procédé à de nouvelles annulations dans la matinée à Atlanta et le long de la côte Est, notamment à Boston et New York.

La compagnie a précisé qu'elle redéployait des spécialistes issus de plateformes habituées au froid pour renforcer les équipes de dégivrage et de traitement des bagages dans plusieurs aéroports du Sud.

JetBlue JBLU.O a fait savoir qu'elle avait annulé environ 1.000 vols jusqu'à lundi inclus. United Airlines UAL.O a indiqué que ses préparatifs incluaient l'annulation anticipée de certains vols dans les zones les plus exposées.

Les opérateurs des réseaux électriques américains ont renforcé samedi leurs mesures de précaution afin d'éviter des coupures tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les activités en Virginie englobent la plus forte concentration mondiale de centres de données, a déclaré que si les prévisions de verglas se confirmaient, l'épisode hivernal pourrait compter parmi les plus importants jamais subis par le groupe.

(Phil Stewart et Lewis Krauskopf; avec la contribution de Chandni Shah, Devika Nair, et Preetika Parashuraman à Bangalore, et Blake Brittain à Washington DC; version française Nicolas Delame et Claude Chendjou)