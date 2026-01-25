 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Plus de 800.000 foyers privés de courant et 10.000 vols annulés avec une tempête hivernale
information fournie par Reuters 25/01/2026 à 17:18

*

Neige, grésil, pluie verglaçante et froid attendus ce dimanche

*

Décret fédéral d'urgence approuvé dans au moins 12 Etats

*

Coupures de courant dans le Mississippi, la Louisiane et le Texas

(Actualisé avec de nouvelles données sur les coupures de courant et les annulations de vols, précisions et contexte)

par Phil Stewart et Lewis Krauskopf

Plus de 800.000 foyers aux Etats-Unis étaient privés d'électricité et plus de 10.000 vols ont été annulés dimanche, à l'approche d'une tempête hivernale majeure qui menace de paralyser les Etats de l'Est avec d'importantes chutes de neige.

Les prévisionnistes ont annoncé que neige, grésil, pluie verglaçante et températures inhabituellement basses balayeraient dimanche l'essentiel de l'Est américain.

Qualifiant ces intempéries d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi des déclarations fédérales d'urgence en Caroline du Sud, Virginie, Tennessee, Géorgie, Caroline du Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Indiana et Virginie-Occidentale.

"Nous continuerons à surveiller la situation et à rester en contact avec tous les États sur la trajectoire de cette tempête. Restez en sécurité et restez au chaud", a écrit Donald Trump sur le réseau Truth Social.

Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré l'état d'urgence météorologique, a fait savoir le département de la Sécurité intérieure (DHS).

"Nous avons des dizaines de milliers de personnes dans les États du Sud touchés qui ont perdu l'électricité", a déclaré la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

"Il va faire très, très froid", a-t-elle ajouté. "Nous encourageons donc tout le monde à faire des réserves de carburant et de nourriture, et nous nous en sortirons ensemble", a-t-elle également dit.

Le nombre de coupures de courant a continué d'augmenter. Dimanche à 15h18 GMT, plus de 800.000 foyers étaient privés d'électricité, selon des données du site PowerOutage.us, dont au moins 300.000 dans le Tennessee et plus de 100.000 dans le Mississippi, le Texas et la Louisiane. Les autres Etats touchés sont le Kentucky, la Géorgie, la Caroline du Nord et l'Alabama.

DÉCRET D'URGENCE

Le département américain de l'Énergie a émis samedi un décret d'urgence autorisant l'Electric Reliability Council of Texas à déployer des capacités de production de secours dans des centres de données et d'autres installations majeures afin de limiter les coupures dans l'État.

Dimanche, le département de l'Énergie a publié un autre ordre d'urgence permettant à l'opérateur du réseau PJM Interconnection d'exploiter des "ressources spécifiques" dans la région médio-atlantique, indépendamment des limites imposées par les lois locales ou les permis environnementaux.

Le service météorologique national avait mis en garde contre une tempête hivernale d'une ampleur et d'une durée inhabituelles, susceptible d'entraîner une accumulation généralisée et importante de verglas dans le Sud-Est, avec des impacts "handicapants à localement catastrophiques".

Les prévisionnistes ont également annoncé des records de froid et des températures ressenties dangereusement basses s'étendant davantage vers les Grandes Plaines d'ici lundi.

Plus de 10.100 vols prévus dimanche aux Etats-Unis ont été annulés, selon le site de suivi FlightAware. Plus de 4.000 vols prévus initialement samedi ont également été supprimés.

VOLS ANNULÉS

Les principales compagnies aériennes américaines ont appelé les passagers à se préparer à des changements et annulations de dernière minute.

Samedi, Delta Air Lines DAL.N a continué d'ajuster ses horaires et procédé à de nouvelles annulations dans la matinée à Atlanta et le long de la côte Est, notamment à Boston et New York.

La compagnie a précisé qu'elle redéployait des spécialistes issus de plateformes habituées au froid pour renforcer les équipes de dégivrage et de traitement des bagages dans plusieurs aéroports du Sud.

JetBlue JBLU.O a fait savoir qu'elle avait annulé environ 1.000 vols jusqu'à lundi inclus. United Airlines UAL.O a indiqué que ses préparatifs incluaient l'annulation anticipée de certains vols dans les zones les plus exposées.

Les opérateurs des réseaux électriques américains ont renforcé samedi leurs mesures de précaution afin d'éviter des coupures tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les activités en Virginie englobent la plus forte concentration mondiale de centres de données, a déclaré que si les prévisions de verglas se confirmaient, l'épisode hivernal pourrait compter parmi les plus importants jamais subis par le groupe.

(Phil Stewart et Lewis Krauskopf; avec la contribution de Chandni Shah, Devika Nair, et Preetika Parashuraman à Bangalore, et Blake Brittain à Washington DC; version française Nicolas Delame et Claude Chendjou)

Environnement

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
67,925 USD NYSE -1,47%
DOMINION ENERGY
59,600 USD NYSE -0,53%
JETBLUE AIRWAYS
5,2800 USD NASDAQ -2,04%
UNITED AIRLINES
107,7200 USD NASDAQ -2,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le driver Franck Nivard, au centre, sur Hokkaido Jiel, à l'hippodrome de Vincennes à Paris lors du Prix d'Amérique le 25 janvier 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    L'"Amérique" d'Hokkaido Jiel
    information fournie par AFP 25.01.2026 17:58 

    Le trotteur français Hokkaido Jiel, un outsider, drivé par Franck Nivard et âgé de neuf ans, a remporté après lutte dimanche sur l'hippodrome de Vincennes le 105e Prix d'Amérique devenant le nouveau champion du monde du trot attelé. Bien parti, Hokkaido Jiel a ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney s'exprime lors d'une conférence de presse à la Citadelle de Québec
    Le Canada respecte l'accord commercial avec les USA et le Mexique, assure Mark Carney
    information fournie par Reuters 25.01.2026 17:36 

    par Divya Rajagopal Le Canada respecte les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord commercial entre ‍les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA en anglais ou ACEUM), à savoir ne pas conclure d'accords de libre-échange avec des pays qui ne sont pas ... Lire la suite

  • La mère de Camélia, une lycéenne qui s'est suicidée le 13 janvier, brandit le portrait de sa fille lors d'une marche en sa mémoire, le 25 janvier 2026 à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )
    "Prendre au sérieux les harcelés": foule à la marche pour Camélia qui s'est suicidée
    information fournie par AFP 25.01.2026 16:59 

    "Les mots des enfants étouffés par le silence des adultes finissent par tuer", a déclaré dimanche à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) l'oncle de Camélia, lycéenne qui s'est suicidée à 17 ans le 13 janvier, en conclusion d'une marche en sa mémoire réunissant plus de 2.000 ... Lire la suite

  • A Quimperlé, dans le Finistère, le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )
    Deux départements bretons maintenus en vigilance orange crues jusqu'à lundi
    information fournie par AFP 25.01.2026 16:35 

    Deux départements bretons, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, restent placés en vigilance orange crues jusqu'à lundi, malgré une accalmie dimanche, a indiqué dimanche Météo-France. Le Finistère, qui était en vigilance orange, est lui repassé en vigilance jaune, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank