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USA : permis de construire et mises en chantier inférieurs aux attentes en mai
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 14:39

1,413 million de permis de construire ont été enregistrés en mai en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,420 million, après 1,423 million en avril. De plus, 1,177 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,430 million, après 1,392 million en avril.

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