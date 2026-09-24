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USA : nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage légèrement sous les attentes
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 14:37
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Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 197 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 14 septembre, en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 196 000 à 198 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 201 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est aussi ressortie à 202 250 en baisse de 1 750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 719 000 lors de la semaine au 7 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 2 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

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