USA-Nouvelle contraction des commandes à l'industrie en juillet

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis se sont encore contractées en juillet mais cette baisse est moins marquée qu'en juin, tandis que le recul des commandes de biens durables s'est poursuivi.

Les commandes à l'industrie ont baissé de 1,3% après une contraction de 4,8% en juin, a fait savoir mercredi le département américain du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une contraction de 1,4% des commandes à l'industrie d'un mois sur l'autre.

En rythme mensuel, les commandes de biens durables, une catégorie allant des grille-pains aux avions conçus, ont fléchi de 2,8%.

Le secteur manufacturier, qui représente 10,2% de l'économie, reste entravé par les droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les produits importés.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), publiée mardi, a montré que l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'était contractée pour le sixième mois consécutif en août, avec un indice ressorti à 48,7 contre 48,0 le mois précédent.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)