 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 720,50
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Nouvelle contraction des commandes à l'industrie en juillet
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 16:38

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis se sont encore contractées en juillet mais cette baisse est moins marquée qu'en juin, tandis que le recul des commandes de biens durables s'est poursuivi.

Les commandes à l'industrie ont baissé de 1,3% après une contraction de 4,8% en juin, a fait savoir mercredi le département américain du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une contraction de 1,4% des commandes à l'industrie d'un mois sur l'autre.

En rythme mensuel, les commandes de biens durables, une catégorie allant des grille-pains aux avions conçus, ont fléchi de 2,8%.

Le secteur manufacturier, qui représente 10,2% de l'économie, reste entravé par les droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les produits importés.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), publiée mardi, a montré que l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'était contractée pour le sixième mois consécutif en août, avec un indice ressorti à 48,7 contre 48,0 le mois précédent.

Tableau: nS0N3UL00C

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank