USA: nouveau repli des indicateurs avancés en juillet
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 16:16
Ce baromètre de l'évolution future de l'activité économique aux Etats-Unis a baissé de 0,1% à 94,7 le mois dernier, conformément aux attentes des analystes, après s'être déjà replié de 0,3% en juin.
Le ConfBoard précise que le recul du mois dernier est dû à la détérioration des perspectives des consommateurs et à la faiblesse des nouvelles commandes des entreprises, qui ont plus que compensé la bonne tenue des marchés boursiers et le repli des inscriptions au chômage.
Si le Conference Board indique écarter le scénario d'une récession, l'organisation patronale dit s'attendre à une décélération de l'activité au cours du second semestre avec l'entrée en vigueur des surtaxes douanières, ce qui l'amène à tabler sur une croissance de 1,6% du PIB en 2025, puis de 1,3% en 2026.
A lire aussi
-
En Tunisie, les établissements et marques prônant un retour au naturel sont en plein essor, signe d'une "révolution des boucles" en marche.
-
Des Israéliens et des proches des otages détenus à Gaza ont défilé mercredi du kibboutz Beeri jusqu'à un mémorial pour les victimes du festival de musique Nova, deux sites qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023.
-
(AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1615 dollar alors que l'indice de la confiance des consommateurs dans la zone euro s'est dégradée plus que prévu en août, à -15,5. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15 contre -14,7 en juillet. Par ailleurs, en ... Lire la suite
-
Près de trois ans après le sabotage du gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique, un Ukrainien suspecté d'être l'un des coordinateurs du commando a été arrêté jeudi en Italie. Il s'agit de la première arrestation dans cette mystérieuse affaire, particulièrement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer