USA: nouveau repli des indicateurs avancés en juillet information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 16:16









(Zonebourse.com) - L'indice des indicateurs avancés américains a légèrement baissé en juillet, selon des chiffres publiés jeudi par Conference Board, un organisme proche du patronat, ce qui renforce le sentiment que la première économie mondiale est bel et bien en train de ralentir.



Ce baromètre de l'évolution future de l'activité économique aux Etats-Unis a baissé de 0,1% à 94,7 le mois dernier, conformément aux attentes des analystes, après s'être déjà replié de 0,3% en juin.



Le ConfBoard précise que le recul du mois dernier est dû à la détérioration des perspectives des consommateurs et à la faiblesse des nouvelles commandes des entreprises, qui ont plus que compensé la bonne tenue des marchés boursiers et le repli des inscriptions au chômage.



Si le Conference Board indique écarter le scénario d'une récession, l'organisation patronale dit s'attendre à une décélération de l'activité au cours du second semestre avec l'entrée en vigueur des surtaxes douanières, ce qui l'amène à tabler sur une croissance de 1,6% du PIB en 2025, puis de 1,3% en 2026.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.