USA : nouveau repli des indicateurs avancés du Conference Board en décembre
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 16:32
Ainsi, cet indicateur des perspectives de l'économie américaine affiche un recul de 1,2% sur l'ensemble du second semestre 2025, marquant toutefois une amélioration par rapport à la baisse de 2,8% du 1er semestre.
"Des attentes de confiance des consommateurs toujours faibles et la composante commandes de l'ISM ont constitué les plus forts contributeurs à la baisse de l'indice en décembre", explique Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators.
"Le Conference Board projette un ralentissement de la croissance au 4e trimestre 2025 et au début de 2026, avec un PIB devant augmenter de 2,1% en 2026, après 2,2% projeté en 2025", poursuit-elle.
