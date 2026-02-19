 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : nouveau repli des indicateurs avancés du Conference Board en décembre
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 16:32

L'indice composite des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, a diminué de 0,2% en décembre 2025, après des replis de 0,3% le mois précédent et de 0,2% en octobre.

Ainsi, cet indicateur des perspectives de l'économie américaine affiche un recul de 1,2% sur l'ensemble du second semestre 2025, marquant toutefois une amélioration par rapport à la baisse de 2,8% du 1er semestre.

"Des attentes de confiance des consommateurs toujours faibles et la composante commandes de l'ISM ont constitué les plus forts contributeurs à la baisse de l'indice en décembre", explique Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators.

"Le Conference Board projette un ralentissement de la croissance au 4e trimestre 2025 et au début de 2026, avec un PIB devant augmenter de 2,1% en 2026, après 2,2% projeté en 2025", poursuit-elle.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank