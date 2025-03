USA: moral des consommateurs en baisse en mars (UMich) information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs américains s'est repliée plus fortement qu'initialement annoncé en mars, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Après 64,7 en février dans sa version définitive, son indice de confiance a atteint 57 en seconde estimation, un chiffre revu en baisse par rapport à une première évaluation qui était ressortie à 57,9 pour le mois qui s'achève.



Les économistes prévoyaient en moyenne une moindre révision à la baisse, autour de 57,5.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle n'a reculé qu'à 63,8 contre 65,7 le mois dernier, celui de leurs anticipations a plongé à 52,6, après 64 en février.



Fait intéressant, l'étude montre que les Républicains sont désormais tout aussi pessimistes que les Démocrates concernant leurs finances personnelles, les conditions économiques, le chômage et l'inflation.



Deux-tiers des consommateurs interrogés s'attendent ainsi à une augmentation du chômage dans l'année à venir, le niveau le plus élevé depuis 2009.



Quant aux anticipations d'inflation à un an, elles atteignent 5% contre 4,3% le mois précédent, un pic depuis 2022 qui s'explique là encore par une dégradation des perspectives chez toutes les sensibilités politiques.





