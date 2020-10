Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Mnuchin dit toujours travailler à un accord sur un plan de relance Reuters • 15/10/2020 à 15:58









WASHINGTON, 15 octobre (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré jeudi qu'il continuerait de travailler avec la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, pour parvenir à un accord sur un plan de soutien à l'économie avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Steven Mnuchin a ajouté que les désaccords entre démocrates et républicains sur une stratégie nationale de dépistage des personnes contaminées par le coronavirus n'affecteraient pas les négociations. "Lors de mon entretien avec Pelosi aujourd'hui, je lui dirai que nous n'allons pas laisser la question des tests se dresser sur notre chemin (...) Ce problème est exagéré", a-t-il dit dans une interview accordée à la chaîne CNBC. Les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants et les républicains, majoritaires au Sénat, peinent à s'accorder sur un plan de relance de l'économie américaine qui fait face à une crise sanitaire ayant précipité de millions de personnes au chômage. La Maison blanche propose un plan global de 1.800 milliards de dollars (1540 milliards d'euros) alors que les démocrates souhaitent le porter à 2.200 milliards de dollars. (Lisa Lambert et Doina Chiacu; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

