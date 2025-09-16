USA-Mangione n'est plus accusé de meurtre "terroriste" par l'Etat de New York

Un juge de l'Etat de New York a rejeté mardi deux chefs d'accusation pour terrorisme visant Luigi Mangione, accusé d'avoir tué par balles en décembre 2024 à Manhattan le patron d'UnitedHealthCare afin de dénoncer les dérives du secteur de l'assurance-santé aux Etats-Unis.

Le juge Gregory Carro a estimé que le jeune homme de 27 ans ne pouvait être jugé pour meurtre "terroriste" comme le réclamaient les procureurs.

Ces derniers, a-t-il dit, n'ont pas présenté d'éléments suffisants prouvant que Luigi Mangione avait l'intention d'intimider les salariés du secteur ou de peser sur la politique du gouvernement en tuant Brian Thompson, ce qui aurait pu correspondre à la définition d'un acte de terrorisme.

Les autres chefs d'accusation, dont celui d'homicide volontaire pour lequel Luigi Mangione encourt une peine de réclusion à perpétuité, ont été retenus par le magistrat qui a fixé au 1er décembre la date de la prochaine audience.

L'accusé risque également la peine de mort dans une autre procédure intentée au niveau fédéral par le département de la Justice.

Luigi Mangione est incarcéré à Brooklyn depuis son arrestation en Pennsylvanie le 9 décembre dernier, cinq jours après le meurtre de Brian Thompson, alors patron d'UnitedHealthCare, la division d'assurance du groupe UnitedHealth UNH.N .

Si la classe politique a condamné l'acte de Luigi Mangione, de nombreux Américains ont érigé en héros l'ancien étudiant qui a dénoncé dans un manifeste les coûts exorbitants de l'assurance-santé aux Etats-Unis et les stratagèmes employés par le secteur pour refuser de rembourser certains traitements.

