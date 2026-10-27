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USA : les ventes de logements neufs dépassent les attentes en septembre
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 15:21

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Au mois de septembre, les ventes de logements neufs se sont élevées à 676 000 unités aux États-Unis, contre des attentes à 651 000. En août, elles s'étaient élevées à 680 000.

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