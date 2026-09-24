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USA : les ventes de logements neufs dépassent les attentes en août
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 16:06
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Au mois d'août, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis s'élèvent à 684 000 en rythme annuel contre 615 000 attendues. En juillet, elles s'élevaient à 643 000.

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