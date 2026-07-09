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USA : les ventes de logements existants sous les attentes en juin
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 16:07

Au mois de juin, les ventes de logements existants aux Etats-Unis s'élèvent à 4,09 millions en rythme annuel contre 4,19 millions attendus et un niveau similaire en mai.

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