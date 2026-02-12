USA : les ventes de logements existants reculent plus que prévu en janvier
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 16:11
Les ventes de logements anciens ont reculé en janvier aux Etats-Unis alors même que le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est amélioré, d'après des données professionnelles publiées jeudi. Selon le rapport mensuel de la Fédération nationale des agents immobiliers ... Lire la suite
