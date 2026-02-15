 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les éleveurs bovins américains, pris en étau entre coûts élevés et consommateurs prudents
information fournie par AFP 15/02/2026 à 10:17

Chris Stem et ses vaches, à Ashland, Virginie, le 12 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Chris Stem et ses vaches, à Ashland, Virginie, le 12 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Dans la campagne de Virginie, dans l'est des Etats-Unis, des dizaines de jeunes vaches paissent près d'un étang gelé. Elles appartiennent à Chris Stem, un quadragénaire qui a réalisé son rêve d'enfant en devenant agriculteur, mais est aujourd'hui rattrapé par une réalité moins reluisante.

Malgré la flambée des prix du boeuf, et un cheptel bovin américain au plus bas depuis 75 ans, les éleveurs sont sous pression, confrontés à une augmentation drastique de leurs coûts, une clientèle plus attentive à son budget et aux conséquences de la politique commerciale de Donald Trump.

"Les coûts d'exploitation dépassent presque (notre capacité) à continuer d'élever du bétail", déplore auprès de l'AFP Chris Stem qui possède environ 250 bêtes dont 15% seront vendues dans sa propre boucherie.

"De la coupe du foin à l'alimentation du bétail, en passant par l'entretien du matériel, le personnel et les aliments, tout a augmenté", assure l'éleveur de 40 ans. "Quand cela va-t-il se stabiliser et s'arrêter?"

La flambée des prix du boeuf lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires, mais ses frais aussi. Et il lui est impossible d'augmenter indéfiniment les prix sur ses étals pour maintenir sa marge.

"Les clients ne dépenseront pas plus qu'une certaine somme pour une pièce de boeuf, surtout quand on trouve de la viande importée 50 à 60% moins chère dans les grands magasins", explique l'éleveur.

Selon lui, le prix du faux-filet a plus que doublé en quelques années, passant de 14,99 dollars la livre (454 g) en 2019, à 32,99 dollars. Ses ventes ont chuté de 30%.

Vaches aux Etats-Unis, le 12 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Vaches aux Etats-Unis, le 12 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Pour compenser, il s'est alors diversifié, en se lançant dans la production de vin, et accueille désormais des événements comme des mariages sur sa propriété.

- "Secteur en crise" -

En janvier, les prix du boeuf et du veau aux Etats-Unis ont augmenté de 15% sur un an, les experts assurant que la tendance devrait se prolonger.

La demande des consommateurs américains reste forte mais il faudra des années pour reconstituer les troupeaux décimés par des sécheresses à répétition et les restrictions à l'importation liées à un parasite.

Cette flambée des prix du boeuf est devenue le symbole du coût de la vie élevé dans la première économie mondiale, alimentant la frustration des électeurs. À l'automne dernier, Donald Trump avait exigé des éleveurs une baisse des prix avant d'exempter le boeuf brésilien de droits de douane élevés et de faciliter les importations de boeuf argentin.

Une décision prise au grand dam des agriculteurs américains, pourtant une base électorale clé du président républicain à l'approche des élections de mi-mandat.

"Nous devons nourrir les Américains", commente Chris Stem. "Mais nous ouvrons une brèche qui, à mon avis, va nuire considérablement aux éleveurs".

"Je soutiens l'administration républicaine" mais "pas les inconnues auxquelles nous sommes confrontés actuellement", ajoute-t-il.

Un organisme important de défense des intérêts des éleveurs américains, a récemment sonné l'alarme: "Notre secteur est en crise et a besoin d'être protégé contre les importations qui font baisser les prix."

- Achats plus mesurés -

Un pâturage aux Etats-Unis, le 12 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Un pâturage aux Etats-Unis, le 12 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Pour Lance Lillibridge, agriculteur dans l'Iowa (nord), les éleveurs de bétail "vivent avec des marges très faibles" depuis des années.

"Les gens en ont assez de travailler si dur pour rien", explique-t-il à l'AFP. Selon lui, "à l'heure actuelle, les prix de notre bétail sont exactement là où ils devraient être."

Un avis que ne partagent pas tous les Américains.

"Nous avons beaucoup réduit nos dépenses" en raison de la hausse du prix du boeuf, souligne Endawnson Nungo, 56 ans, originaire de Caroline du Sud (est) et travaillant dans le secteur ferroviaire.

Rencontré dans une boucherie de Washington, Caleb Svezia, 28 ans, scientifique, explique lui aussi devoir économiser pour acheter de la viande de meilleure qualité.

Boucher dans la capitale, Jamie Stachowski regrette de voir les clients délaisser son échoppe. Comme Chris Stem, il a dû augmenter ses prix, d'environ 30% l'année passée. En conséquence, ses ventes ont reculé de 15%.

"L'industrie bovine représente des milliards et des milliards de dollars (...) pourtant, tout le monde ne gagne que quelques centimes par kilo", se désole-t-il.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 10:38

    Ils se rendent compte qu'ils ont élu un machin qui ne comprend rien.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio se rend à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC), en Allemagne, le 14 février 2026 ( POOL / Alex Brandon )
    Rubio poursuit sa tournée en Europe chez des alliés proches de Trump
    information fournie par AFP 15.02.2026 10:59 

    Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio poursuit sa tournée en Europe en se rendant dans deux pays dirigés par des proches de Donald Trump, d'abord en Slovaquie où il est arrivé dimanche matin puis en Hongrie, au lendemain de son appel aux Européens à défendre ... Lire la suite

  • Kiyoshi Miyasaka, prêtre japonais du culte shinto, brandit un morceau de glace du lac Suwa, le 29 janvier 2026 dans la préfecture de Nagano, dans le centre de l'archipel ( AFP / Philip FONG )
    Japon: le lac "sans dieu", symbole du changement climatique
    information fournie par AFP 15.02.2026 10:55 

    Réunis à l'aube au bord d'un lac dans les Alpes japonaises, un prêtre nippon et ses paroissiens espèrent que le changement climatique ne les aura pas privés d'une communion avec les dieux devenue rare. Malgré le saisissant froid hivernal de cette région montagneuse, ... Lire la suite

  • Des analystes dans les locaux d'Interpol à Singapour, le 29 janvier 2026 ( AFP / Roslan RAHMAN )
    Interpol face à l'IA, arme redoutable des cybercriminels
    information fournie par AFP 15.02.2026 10:39 

    Emails de hameçonnage plus vrais que natures, faux enregistrements audios et vidéos truquées: l'évolution de l'IA profite aussi aux cybercriminels qui l'utilisent comme une arme de plus en plus sophistiquée, qu'Interpol s'emploie à désamorcer. L'AFP a pu accéder ... Lire la suite

  • Le ministre des Technologies de l'information de l'Etat indien de l'Andhra Pradesh, dans le sud-est du pays, Nara Lokesh, le 4 janvier 2026 lors d'un entretien à l'AFP à New Delhi ( AFP / Arun SANKAR )
    En Inde, l'Etat de l'Andhra Pradesh se rêve en capitale de l'IA
    information fournie par AFP 15.02.2026 10:29 

    Les chiffres sont encore virtuels mais ils donnent le tournis. En quelques semaines, l'Etat de l'Andhra Pradesh (sud-est) s'est imposé comme la future capitale indienne de l'intelligence artificielle (IA) en attirant 26 milliards de dollars d'investissements des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank