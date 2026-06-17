USA-Les ventes au détail progressent plus que prévu en mai

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L'examen du projet de loi d'urgence agricole a pris une dimension politique assez inflammable mercredi avec l'ajout, en commission au Sénat, de mesures décriées de la loi "Duplomb" sur la réintroduction dérogatoire de certains pesticides, qui risquent de perturber ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•17.06.2026•15:34•
Le prêt va permettre de financer 29 projets du ministère des Armées et six autres dans le domaine de la recherche et du spatial. Missiles anti-aériens Mistral, de missiles antichars MMP, avions de surveillance radar GlobalEye... La France va recevoir un prêt de ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•17.06.2026•15:34•
Le chancelier Friedrich Merz a notamment salué "la grande volonté de coopérer" de Donald Trump. Produire "plus vite et "plus fort" sur le territoire ukrainien. Pendant que les forces de Kiev mettent à l'épreuve la chaine logistique russe par ses campagnes de frappe ...
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information fournie par AFP Video•17.06.2026•15:33•
Etre réduit au silence, séparé de sa fille puis incarcéré 19 mois avant de fuir la Russie, tout ça pour un dessin d'écolière: si dénoncer la guerre lui a coûté cher, Alexeï Moskaliov affirme ne rien regretter.
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