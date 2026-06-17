USA-Les ventes au détail progressent plus que prévu en mai

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en mai, montrent les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Elles ont augmenté de 0,9% en mai sur un mois contre une hausse de 0,4% en avril (révisé de +0,5%).

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)