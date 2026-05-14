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USA : les ventes au détail en ligne avec les prévisions en avril
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 14:36

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,5% en avril aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes, après une hausse de 1,6% le mois précédent.

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