(Actualisé avec Alcoa, Uber, Silgan, précisions sur Netflix, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,32% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,13% pour le Nasdaq .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O a fait savoir dans une lettre aux investisseurs publiée jeudi que son président Reed Hastings quitterait en juin le groupe qu'il a cofondé près de trois décennies plus tôt, une annonce qui, selon certains analystes, "effraie" les investisseurs.

L'action recule de près de 10% dans les échanges en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O - Les livraisons d'iPhone ont bondi de 20% en Chine au premier trimestre, selon les données de Counterpoint Research, enregistrant ainsi la plus forte croissance parmi les principaux fabricants, malgré un recul global dû à la hausse des coûts liée à l'augmentation des prix des puces mémoire.

* ALCOA AA.N cède 3,3% en avant-Bourse, le producteur d'aluminium ayant annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires au premier trimestre inférieurs aux estimations, invoquant une hausse des coûts et un ralentissement de la demande.

* SECTEUR DU CRÉDIT PRIVÉ - JPMORGAN CHASE JPM.N , BARCLAYS

BARC.L et d'autres banques de Wall Street ont commencé à négocier des contrats d'échange sur défaut (CDS) liés aux principaux fonds de crédit privés gérés par BLACKSTONE BX.N , APOLLO GLOBAL APO.N et ARES MANAGEMENT ARES.N , rapporte vendredi le Financial Times.

* UBER UBER.N - Prosus PRX.AS a conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans Delivery Hero DHER.DE à la société américaine de VTC, pour environ 270 millions d'euros (318,06 millions de dollars), faisant ainsi du groupe le quatrième actionnaire de la société de livraison de repas basée à Berlin.

* SILGAN SLGN.N - Le fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer GXIG.DE a rejeté une offre publique d'achat de son concurrent américain, ont indiqué à Reuters trois sources proches du dossier.

* David Ellison, PDG de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , a promis jeudi aux exploitants de salles de cinéma que la société tiendrait son engagement de sortir au moins 30 films par an si les autorités de régulation donnaient leur feu vert au projet d'acquisition de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , d'un montant de 110 milliards de dollars.

(Rédigé par Mara Vilcu et Diana Mandia)