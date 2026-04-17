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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 12:31

(Actualisé avec Alcoa, Uber, Silgan, précisions sur Netflix, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,32% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,13% pour le Nasdaq .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O a fait savoir dans une lettre aux investisseurs publiée jeudi que son président Reed Hastings quitterait en juin le groupe qu'il a cofondé près de trois décennies plus tôt, une annonce qui, selon certains analystes, "effraie" les investisseurs.

L'action recule de près de 10% dans les échanges en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O - Les livraisons d'iPhone ont bondi de 20% en Chine au premier trimestre, selon les données de Counterpoint Research, enregistrant ainsi la plus forte croissance parmi les principaux fabricants, malgré un recul global dû à la hausse des coûts liée à l'augmentation des prix des puces mémoire.

* ALCOA AA.N cède 3,3% en avant-Bourse, le producteur d'aluminium ayant annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires au premier trimestre inférieurs aux estimations, invoquant une hausse des coûts et un ralentissement de la demande.

* SECTEUR DU CRÉDIT PRIVÉ - JPMORGAN CHASE JPM.N , BARCLAYS

BARC.L et d'autres banques de Wall Street ont commencé à négocier des contrats d'échange sur défaut (CDS) liés aux principaux fonds de crédit privés gérés par BLACKSTONE BX.N , APOLLO GLOBAL APO.N et ARES MANAGEMENT ARES.N , rapporte vendredi le Financial Times.

* UBER UBER.N - Prosus PRX.AS a conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans Delivery Hero DHER.DE à la société américaine de VTC, pour environ 270 millions d'euros (318,06 millions de dollars), faisant ainsi du groupe le quatrième actionnaire de la société de livraison de repas basée à Berlin.

* SILGAN SLGN.N - Le fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer GXIG.DE a rejeté une offre publique d'achat de son concurrent américain, ont indiqué à Reuters trois sources proches du dossier.

* David Ellison, PDG de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , a promis jeudi aux exploitants de salles de cinéma que la société tiendrait son engagement de sortir au moins 30 films par an si les autorités de régulation donnaient leur feu vert au projet d'acquisition de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , d'un montant de 110 milliards de dollars.

(Rédigé par Mara Vilcu et Diana Mandia)

Valeurs associées

ALCOA-WI
65,630 USD NYSE -6,64%
APOLLO GLB MGMT
124,630 USD NYSE +3,15%
APPLE
270,2300 USD NASDAQ +2,59%
ARES MGT RG-A
117,780 USD NYSE +1,33%
Aluminium alloy
3 596,75 USD NYMEX -1,40%
BARCLAYS
452,725 GBX LSE +3,46%
BLACKSTONE
129,060 USD NYSE +0,73%
DELIV HERO
21,190 EUR XETRA +5,21%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 447,43 Pts Index Ex +1,79%
GERRESHEIMER
21,320 EUR XETRA +0,85%
JPMORGAN CHASE
310,240 USD NYSE +0,12%
NASDAQ Composite
24 468,48 Pts Index Ex +1,52%
NETFLIX
97,3100 USD NASDAQ -9,72%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,7400 USD NASDAQ +0,09%
PROSUS RG-N
44,330 EUR Euronext Amsterdam +3,72%
S&P 500 INDEX
7 126,06 Pts CBOE +1,20%
SILGAN HLDGS
42,050 USD NYSE +2,99%
UBER TECH
77,110 USD NYSE +0,88%
WARNER BROS RG-A
27,4700 USD NASDAQ +0,29%
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