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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 13:24

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Warner Bros Discovery/Paramount Skydance, Snap, Qualcomm, secteurs exposés à la conjoncture et au pétrole, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,89% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,93% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,10% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEURS EXPOSÉS À LA CONJONCTURE - L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévient jeudi que l'aggravation du conflit au Moyen-Orient a commencé à freiner la croissance, tandis que la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz menace d'entraîner une forte augmentation de l'inflation.

Selon l'organisation, basée à Paris, la croissance annuelle du PIB américain devrait décélérer, passant de 2,0% en 2026 à 1,7% en 2027, tandis que l'inflation américaine devrait atteindre 4,2% en 2026, soit une hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport aux prévisions précédentes.

* SECTEUR PÉTROLIER - Le Brent rebondissait jeudi de 4,82% à 107,11 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 4,41% à 94,35 dollars CLc1 , recouvrant ainsi une partie de leurs pertes de la veille, sur fond de craintes d'une prolongation de la guerre au Moyen-Orient alors que Téhéran dit camper sur ses positions.

* JEFFERIES JEF.N a déclaré mercredi que son bénéfice de avait bondi de 22% au premier trimestre, les activités de fusions-acquisitions et la vigueur des souscriptions ayant stimulé la banque d'investissement.

Le groupe a également dit avoir subi 17 millions de dollars de pertes liées à la faillite du prêteur immobilier britannique Market Financial Solutions et à celle du fabricant américain de pièces détachées First Brands.

L'action recule de près de 2% en avant-Bourse.

* Les actionnaires de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O se prononceront le 23 avril sur le projet de fusion avec PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars, rapporte jeudi le Wall Street Journal.

* SNAP SNAP.N - La Commission européenne a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête à l'encontre du propriété de la messagerie Snapchat dans le cadre de la loi sur les services numériques. L'exécutif européen estime que la plateforme affiche des manquements dans la protection des mineurs et la vente de produits illégaux.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O - Le groupe technologique américain fait l'objet d'une plainte déposée mercredi par ses actionnaires, qui l'accusent d'avoir commis une fraude boursière en dissimulant sa dépendance vis-à-vis des ventes à la Chine, ce qui constitue une violation de la législation américaine en matière d'exportation.

* EQUITABLE EQH.N et COREBRIDGE CRBG.N - Les deux assureurs ont annoncé jeudi leur intention de fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 22 milliards de dollars (19,03 milliards d'euros).

* OLAPLEX HOLDINGS OLPX.O bondit de 47% en avant-Bourse après que l'allemand Henkel HNKG.DE a accepté de racheter la marque de soins capillaires dans le cadre d'une transaction de 1,4 milliard de dollars.

* QUALCOMM QCOM.O recule de 1,6% en avant-Bourse. Bernstein a rétrogradé la valeur de "surperformance" à "performance en ligne avec le marché".

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

COREBRIDGE FINL
24,170 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 429,49 Pts Index Ex 0,00%
EQUITABLE HLDG
38,190 USD NYSE 0,00%
HENKEL
63,000 EUR XETRA -0,40%
JEFFERIES FINL
39,655 USD NYSE 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
21 929,83 Pts Index Ex 0,00%
OLAPLEX HLDG
1,3300 USD NASDAQ 0,00%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,2300 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
107,77 USD Ice Europ +4,43%
QUALCOMM
130,3500 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 591,90 Pts CBOE 0,00%
SNAP-A
4,495 USD NYSE 0,00%
SUPER MICRO
24,0500 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
27,2200 USD NASDAQ 0,00%
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